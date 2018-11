Castellucci pronto a lasciare la guida di Autostrade per l'Italia

Nel giorno del suo interrogatorio per il crollo del Ponte Morandi è arrivata anche la conferma che entro la fine dell'anno Giovanni Castellucci lascerà la guida di Autostrade per l'Italia. Secondo quanto ha scritto il Messaggero e quanto hanno confermato all'Ansa fonti qualificate, la decisione non sarebbe di oggi ma sarebbe stata presentata dallo stesso Castellucci nel cda della capogruppo Atlantia del 3 agosto. E tuttavia sulla gestione della terribile vicenda di Genova ci sarebbe stata una resa dei conti all'interno del gruppo Benetton. In pole per prendere il suo posto secondo quanto risulta a Lettera43.it ci sarebbe Roberto Tomasi, già nominato a settembre direttore generale con le deleghe in materia di nuove opere e gestione della rete.