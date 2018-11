Quali sono gli emendamenti approvati del decreto fiscale

L'aula del Senato ha dato il via libera al decreto fiscale collegato alla manovra. I sì sono stati 147, 104 i no, 6 gli astenuti. Il testo passa ora in seconda lettura alla Camera. Ecco i vari emendamenti approvati finora. Nel testo l'emendamento, già approvato in commissione Finanze, che favorisce con incentivi la creazione di una rete unica tra Tim e Open Fiber. Hanno incassato l'ok dei senatori anche la proroga di un anno, a fine 2019, dell'obbligo di trasformazione in Spa delle Popolari e la possibilità per le le Bcc dell'Alto Adige (le Raiffeisen) di optare per i sistemi di tutela sul modello tedesco e un rafforzamento della vigilanza sui nuovi gruppi in modo da tutelare i principi di mutualità alla base della cooperazione.

VIA LIBERA ALL'INTEGRAZIONE TRA TIM E OPEN FIBER

Via libera dell'Aula all'emendamento al dl fiscale, già approvato in commissione Finanze, che favorisce con incentivi la creazione di una rete unica tra Tim e Open Fiber.

PROROGA DI UN ANNO PER LA TRASFORMAZIONE DELLE BCC IN SPA

Hanno incassato l'ok dei senatori anche la proroga di un anno, a fine 2019, dell'obbligo di trasformazione in Spa delle Popolari e la possibilità per le le Bcc dell'Alto Adige (le Raiffeisen) di optare per i sistemi di tutela sul modello tedesco e un rafforzamento della vigilanza sui nuovi gruppi in modo da tutelare i principi di mutualità alla base della cooperazione.

STRETTA SUGLI EVASORI SERIALI DELLA RC AUTO

Gli automobilisti che verranno 'beccati' più di una volta a viaggiare senza assicurazione dovranno pagare una multa doppia rispetto all'attuale (compresa tra 848 e 3.393 euro). Allo stesso tempo nei casi di reiterazione di due volte in due anni viene inserita anche «la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni» e «la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi».

NORMA PER LO SBLOCCO DEI CONTI DORMIENTI

Assicurazioni e banche dovranno obbligatoriamente verificare, tramite le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, se i titolari di polizze o conti 'correnti dormienti' siano ancora in vita e in caso contrario saranno tenute a contattare i beneficiari o gli eventuali eredi. Le assicurazioni potranno anche accedere gratuitamente all'Anagrafe nazionale della popolazione residente. Le istituzioni finanziarie dovranno quindi avere un ruolo attivo di ricerca e non più attendere che arrivino richieste da parte degli stessi titolari o degli eredi. Secondo Pesco, conti e polizze dormienti ammontano potenzialmente a 130 miliardi.

SALTA LO SCUDO ANTI-SPREAD PER LE BCC

Niente scudo anti-spread per le banche non quotate, come le Bcc, almeno nel decreto fiscale. La misura era stata annunciata dal ministro Riccardo Fraccaro come emendamento alla manovra, ma era stato poi deciso di tentare un'anticipazione nel dl fisco. Il relatore Emiliano Fenu (M5s), intervenendo in Aula al Senato, ha però annunciato l'eliminazione del comma contenuto in un emendamento sui Gruppi Iva per le Bcc. L'emendamento era stato già approvato dalla commissione Finanze nonostante il parere contrario della commissione Bilancio.