Ma andiamo per ordine. L'assegnazione più sicura, a meno di colpi di scena, è la Jeep Compass a Melfi, dove attualmente viene prodotta la Renegade (arriverà anche la versione ibrida, ma probabilmente in non più di 5 mila esemplari) e la 500 X. Qui ci sono già movimenti in fabbrica, sono stati contattati fornitori e aziende esterne, i sindacati hanno pochi dubbi. E hanno anche poche preoccupazioni, essendo Melfi uno degli stabilimenti dove i carichi di lavoro sono più stabili. A Cassino, dove attualmente si producono Giulietta, Giulia e Stelvio, potrebbe arrivare un nuovo modello sempre di fascia alta, sempre Alfa Romeo. Così come, a Modena, gli occhi sono ovviamente puntati sul rilancio di Maserati. Rimangono il polo torinese e Pomigliano, e qui il discorso si fa più complicato.

TRE MODELLI A TORINO, FORSE ANCHE LA 500 ELETTRICA

Partiamo da Mirafiori. Anzi, per essere più precisi, del polo torinese, che comprende anche Grugliasco. Qui sono in vigore sino a fine anno i contratti di solidarietà, attivati anche con lo spostamento di lavoratori da Mirafiori, dove non c'era più possibilità di nuovi ammortizzatori. Il polo torinese è, per ovvie ragioni, il cuore della ripartenza di Fca in Italia. Gli ultimi rumors, infatti, assegnano qui ben tre modelli: il Suv Alfa di fascia alta, la 500 elettrica e la Giardiniera, che si aggiungerebbero quindi al Levante, il 4 Porte e il Ghibli. Il Suv Alfa e la Giardiniera sono forse i modelli più prevedibili, la 500 elettrica è una scommessa. Portarla nel nostro Paese ha ovviamente un valore simbolico, ed è forse anche un modo per tendere una mano al governo, che tanto si è sbilanciato (a parole) sugli incentivi per le auto elettriche e ibride, forse senza aver fatto i conti con il ritardo dell'industria italiana rispetto ai competitor. Ma è anche vero che la 500 "tradizionale" oggi è fatta in Polonia: il trasferimento ha dei costi.