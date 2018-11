Fmi chiede all'Italia sforzi maggiori per ridurre il debito

In un documento in vista del G20 il Fondo monetario internazionale chiede all'Italia di fare di più per la riduzione del debito esprimendo preoccupazioni per lo spread e l'impatto sulla crescita della sfiducia da parte dei mercati. «Anche se molte economie avanzate stanno prevedendo un risanamento di bilancio, in alcuni casi sono necessari sforzi più ambiziosi. Questo è fondamentale per l'Italia, dove il debito è già alto e la crescita sotto il potenziale. Per molte economie del G20, ora è il momento per un significativo risanamento di bilancio. Con la crescita ancora alta in diverse economie, la finestra di opportunità per ridurre il debito pubblico è ancora aperta».

«SENZA RIFORME LO SPREAD CRESCERÀ ANCORA»

Per quanto riguarda i mercati, il Fmi nota che «gli spread sono aumentati in alcuni Paesi, inclusa l'Italia, dove i timori per l'elevato debito pubblico e slittamenti nelle politiche potrebbero innescare ulteriori reazioni negative». Oltre alla riduzione del debito, l'istituto presieduto da Christine Lagarde consiglia riforme strutturali che potrebbero «aiutare a sostenere gli attuali livelli di crescita», in particolare una liberalizzazione dei servizi professionali. «Le condizioni finanziarie nelle economie avanzate sono ancora accomodanti, ma potrebbero peggiorare all'improvviso. Questo potrebbe aumentare la pressione sui mercati emergenti e sulle economie altamente indebitate (ad esempio l'Italia)». Già oggi la crescita sta frenando in molte economie avanzate ed è «rallentata più del previsto nell'area euro, soprattutto in Italia e Germania. L'espansione globale continua, ma è diventata più disomogenea. I rischi al ribasso sono aumentati».