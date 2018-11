Se il governo "tira dritto" con l'Ue ci condanna all'austerity

I BTP E I DUBBI DEGLI INVESTITORI

Il rischio insito in un Btp, e dunque il suo valore, cambia quindi in maniera sostanziale con l’applicazione della procedura, ed è perfettamente razionale che ogni indicazione del governo sulla possibilità di rivedere il proprio disegno (o viceversa di “tirare dritto”) induca gli investitori a vedere nel rendimento del Btp un’opportunità o a fuggire su altri lidi temendo un deterioramento. Perché è chiaro che il governo giallo-verde, che fa dell’austerity uno dei suoi nemici, difficilmente vorrà attuare le politiche che si renderebbero necessarie. Un passo di rientro di prospettiva ventennale per chi è abituato a piani di rientro di 76 anni per i risarcimenti di una truffa ai danni dello Stato sembra davvero poco probabile. Resterebbe quindi una sanzione ricorrente in capo al Paese, una sorta di tassa aggiuntiva che la dialettica populista girerebbe presto nella propria propaganda come ulteriore elemento volto a dimostrare che restare in Europa non sia conveniente. Ecco che si comprende quanto, a cascata, ci sia effettivamente dentro la possibilità di correggere questa manovra prima che sia ratificata. Una parola indicativa sulla strada che stiamo prendendo fa cambiare la percezione del valore di tutti i titoli italiani. Come scriveva D’Annunzio ne Il Piacere, «la parola è una cosa profonda, in cui per l'uomo d'intelletto son nascoste inesauribili ricchezze». E di una cosa potete star sicuri: che D’annunzio non sapesse proprio cosa fosse lo spread.