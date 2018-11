Quanto costa ricostruire in ritardo ponte Morandi

Secondo Confindustria Genova per ogni anno che passerà fino alla ricostruzione di ponte Morandi, ci sarà «una perdita di valore pari a 178 milioni per le attività portuali e logistiche e di 54 milioni per le attività industriali». Ma il danno si stima anche in extra costi per il personale dipendente fino a 68 milioni; mentre l'impatto economico a carico dei cittadini sarà di 64 milioni sugli spostamenti casa-lavoro e per 27 milioni di riduzione dei consumi. Il turismo perde 117 milioni. L'impatto indiretto sul Pil di Genova e Nordovest «equivale a 784 milioni», sostiene l'associazione.