Napoletano chiede i danni ai giornalisti del Sole24Ore

L'ex direttore del Sole24Ore Roberto Napoletano ha presentato una richiesta danni in sede civile per diffamazione da 750 mila euro contro il Comitato di redazione (la rappresentanza sindacale, ndr.) del quotidiano di Confindustria e contro l'allora direttore, Guido Gentili, "colpevole" di omesso controllo per non aver impedito la pubblicazione di un comunicato in cui si stigmatizzava la decisione dell'università Luiss di affidargli degli insegnamenti. Il comunicato è del 31 agosto scorso e in realtà è stato firmato anche dai Cdr di Radiocor Plus e di Radio 24. Tuttavia Napoletano avrebbe presentato la richiesta danni solo nei confronti di Gentili e del Cdr, composto da Giovanni Negri, Barbara Bisazza, Stefano Biolchini e Barbara Fiammeri (fiduciaria della redazione romana).