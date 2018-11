Rinviato lo scudo anti spread per le banche non quotate

La misura quindi sarà presentata, come previsto inizialmente, all'interno della discussione sulla legge di bilancio. La norma così come pensata da Movimento 5 Stelle e Lega permetterebbe agli istituti finanziari non sottoposti alle regole contabili internazionali, a compagnie assicurative e banche non quotate, di «valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione» anziché «al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole». E in tempi di aste di Btp che non vanno come si desidererebbe, con Banca d'Italia che ha registrato una fuga degli investitori esteri dai titoli di Stato come non si vedeva dal 2012, lo scudo è anche una misura salva governo. Del resto il momento più difficile per i nostri buoni del tesoro potrebbe essere a gennaio, di conseguenza, se lo scudo anti spread fosse inserito e approvato con la Finanziaria come annunciato il 28 novembre, potrebbe entrare in vigore quando più ce ne sarà bisogno. Difficile tuttavia capire come possa non essere contestata una norma che offre di fatto un trattamento differente alle due banche popolari che non si sono adeguate alla precedente riforma che prevedeva la trasformazione in Società per azioni.