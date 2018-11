L'ad di Tenaris Paolo Rocca sotto indagine in Argentina

Sotto inchiesta per una presunta mazzetta a un funzionario del governo argentino. Tenaris ha confermato nella notte tra il 27 e il 28 novembre le notizie sull'amministratore delegato Paolo Rocca arrivate da Buenos Aires. Secondo una nota della stessa società, infatti, l'ad è indagato dal Tribunale di prima istanza in Argentina per il coinvolgimento in presunti pagamenti fatti dal gruppo nel 2008 a un funzionario di governo. Intanto, si legge nel comunicato il board «conferma il pieno supporto al suo presidente e ceo» e il consiglio di amministrazione di «monitorare la situazione insieme ai suoi legali». Il titolo però è crollato in Borsa delll'8% a 10,7 euro.