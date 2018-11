Indici di Borsa e spread del 29 novembre 2018

Il 29 novembre la giornata è cominciata in positivo per Piazza Affari, in linea con gli altri listini europei che accolgono con favore l'orientamento su una politica meno convinta della Fed a una stretta sui tassi. In tarda mattinata però il Ftse Mib ha ridotto il rialzo (+0,1%), nonostante il tutto esaurito e il calo dei rendimenti dell'asta dei Btp. Le possibili schiarite sui dazi tra Usa e Cina spingono Prysmian (+4,78%) ed Stm (+3%), sale Luxottica (+2,54%) nel giorno dell'assemblea di Parigi, in linea con Essilor Luxottica (+1,76%), mentre cedono UnipolSai (-1,73%), Banca Generali (-1,08%), Unicredit (-1,13%), Banco Bpm (-0,76%) e Intesa (-0,8%). In controtendenza Mps (+4,45%). Le Borse del Vecchio conteninte in crescita: Parigi +1%, Francoforte +0,8%, Londra (+0,76%).

SPREAD BTP BUND INVARIATO

Stabile lo spread Btp-Bund dopo l'asta dei titoli di Stato: il differenziale è a quota 291 punti, dopo aver toccato in giornata il picco dei 294, con un rendimento del decennale al 3,23% (il 28 ottobre aveva chiuso a quota 291 punti).

ASTA DEI TITOLI DI STATO A 5-10 ANNI, IL TESORO FA IL PIENO

Il Tesoro ha assegnato tutti i 4,250 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni con rendimenti in calo. Il tasso sul titolo a cinque anni, venduto per 2 miliardi, è sceso al 2,35% dal 2,58% precedente mentre quello sul Btp decennale, venduto per 2,250 miliardi, è calato al 3,24% dal 3,36%. La domanda per i titoli a 5 anni è in calo a 1,34 volte da 1,48 precedente e quella per i titoli a 10 anni in calo a 1,41 da 1,49. Il Tesoro ha anche collocato 609 milioni di euro di Ccteu con scadenza ottobre 2024 ad un tasso del 2,22% e 641 milioni di euro di Ccteu con scadenza settembre 2025 ad un tasso del 2,31%.

ASIA A DUE VELOCITÀ: FRENANO I LISTINI CINESI

Le Borse asiatiche, partite in rialzo sula scia della nuova corsa dei listini americani e delle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che lasciano pensare a una pausa nel rialzo dei tassi di interesse l'anno prossimo, hanno rallentato nel corso della seduta guardando anche ai futures Usa negativi. L'attenzione torna sull'incontro fra Trump e il presidente della Cina, Xi, e sulle chance di una possibile pace sul fronte commerciale al G20 in programma nel weekend a Buenos Aires. Concludono bene intonate Tokyo (+0,39%) e Seul (+0,28%) mentre arretrano, a mercati ancora aperti, Hong Kong (-1%) e le cinesi Shangai (-1,32%) e Shenzhen (-2,21%).