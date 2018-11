Le banche italiane e il rischio default

ARMAGEDDON O NO?

Insomma, il rischio default del Paese, che è alla base delle incertezze sul comparto bancario, è reale? «Non esistono scenari da Armageddon. Se si vuole vedere la fine del mondo, allora andiamo al cinema», ha detto a inizio novembre Carlo Messina, numero uno di Intesa Sanpaolo. «Un default sovrano dell’Italia è improbabile ma non si può dire che sia a rischio zero», è invece l'opinione di Andrew Balls, capo investimenti nel reddito fisso di Pimco, il più grande gestore obbligazionario al mondo (circa 1.500 miliardi di dollari investiti in obbligazioni), espressa durante una recente conferenza stampa a Londra il 21 novembre. Se proprio volessimo pensare male, lo scenario più plausibile secondo il gestore - che ha detto di aver sottopesato i Btp in portafoglio - è quello di «un misto tra emissioni in una valuta parallela o persino una ridenominazione del debito». Balls, che vanta un passato da giornalista finanziario al Financial Times (stessa carriera del fratello Ed, ex consigliere economico di Gordon Brown), ha in mente la California, che dopo il 2008 si è finanziata in un’altra valuta. Del resto la scorsa estate in Italia si è parlato dei Minibot, i titoli di Stato al portatore di piccolo taglio ideati da Claudio Borghi (Lega), destinati al pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione (otto anni fa, invece, i californiani si ritrovarono in mano titoli simili, chiamati Iou).