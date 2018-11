Fiat Chrysler svela il piano per l'Italia ai sindacati

Tredici nuovi modelli - o restyling di modelli esistenti - da lanciare in Italia entro il 2019-2021, ma anche nuove motorizzazioni con tecnologia ibrida ed elettrica. ​Il 29 novembre l'amministratore delegato di Fca, Mike Manley, e il responsabile delle attività europee del gruppo, Pietro Gorlier, hanno incontrato per la prima volta i sindacati, a Mirafiori, per illustrare il piano per gli stabilimenti italiani con i nuovi modelli e i tempi previsti per la loro entrata in produzione. Il totale degli investimenti in Italia, secondo gli annunci dei vertici, ammonterà a più di 5 miliardi di euro nel triennio. Secondo i dirigenti gli interventi previsti per le fabbriche garantiranno «una solida missione produttiva a tutti i siti italiani». Rispettate le attese su alcune linee produttive, con la conferma della produzione della 500 elettrica a Mirafiori (ma mancano gli altri due modelli attesi, la Giardiniera e il Suv di Alfa Romeo), di un piccolo suv Alfa a Pomigliano e della Jeep Compass a Melfi. Tutte attività che «partiranno domani mattina (il 30 novmebre ndr)», ha spiegato Gorlier. La 500 elettrica, ha poi aggiunto, sarà su strada nel primo trimestre 2020.

GORLIER: «A CASSINO IL NUOVO SUV MASERATI»

Durante la conferenza stampa Pietro Gorlier ha spiegato che «a Cassino entro i prossimi 3 anni sarà prodotto un nuovo suv medio con marchio Maserati». «A Modena confermati Maserati GranTurismo e Cabrio e arriveranno le nuove generazioni di specialty cars di Maserati e Alfa Romeo», ha aggiunto.