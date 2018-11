I tre problemi del piano Fca per l'Italia

GIARDINIERA E SUV ALFA: I MODELLI CHE MANCANO

Ma qui arriviamo al secondo punto critico del piano: è credibile pensare che, con i modelli annunciati, si possano veramente saturare le linee? «Soprattutto su Torino, l'ottimismo mi pare improprio», sostiene Berta. Tra Mirafiori e Grugliasco lavorano oltre 5 mila persone. Attualmente sono in produzione il Levante, il Ghibli, il 4 Porte, cioè la gamma di Maserati. Le previsioni della vigilia indicavano per il Piemonte tre nuovi modelli da aggiungere a questi che, in attesa dei restyling e delle nuove motorizzazioni elettriche e ibride, non vendono bene. Oltre la 500 elettrica, era attesa la Giardiniera e un grande Suv di Alfa. Queste ultime due non sono state citate nelle ultime riunioni. Il motivo, probabile, è che se ne riparli per il 2022, anno su cui Fca non ha ancora preso impegni. «Ma al momento non è credibile pensare che la sola 500 elettrica saturi la produzione», sostiene Berta, «oggi il modello elettrico di maggiore successo in Europa è il Nissan Leaf, e se ne vendono 47 mila unità l'anno». Sono tra l'altro, al pari delle Maserati, auto costose, di fascia alta, ad alto valore aggiunto (e questo è un bene) ma che difficilmente possono garantire grandi numeri. «Il sistema auto torinese può reggere così? Avrebbe bisogno di un assemblatore finale più forte».

ANCORA DIESEL, SVOLTA ELETTRICA AVVOLTA NEL MISTERO

Una delle novità del piano presentato il 29 novembre è il rinvio dell'addio al diesel che Sergio Marchionne aveva fissato nel 2021-2022. Questa fa tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori di Pratola Serra, che continueranno a sviluppare nuove versioni dei vecchi motori che sono un vanto del gruppo. Ma, d'altra parte, questo posticipa il problema, non lo elimina. È vero, come dice Rocco Palombella, che l'azienda è impegnata a fornire per i nuovi e vecchi modelli - a partire dal Renegade - la versione ibrida accanto a quella diesel. E d'altronde c'è il primo mezzo interamente elettrico, la 500. «Inoltre nel piano per l'auto senza conducente siamo alla fase tre ed è stata smentita la vendita di Comau. Speriamo, in quest'ultimo caso, che sia vero» spiega Palombella. E però questo quadro fa di Fca un'azienda orientata al futuro della mobilità, capace di competere con tedeschi e giapponesi (che sono partiti prima) sull'elettrico? La vendita di Magneti Marelli, che sul motore elettrico sta lavorando, è stato un pessimo segnale. Inoltre, secondo Berta, «i cinque miliardi investiti, e celebrati, sono poca cosa se si vuole ri-orientare completamente il gruppo. Se Gm taglia 14.700 posti di lavoro, lo fa per concentrare gli investimenti sull'innovazione. In Italia, invece, rimaniamo appena sopra la linea di galleggiamento. Così Torino non può andare avanti». In un articolo sul Foglio, lo stesso Berta nota come per Fca i prodotti di punta siano soprattutto pick up, Suv, 4x4. Un core business che pesa soprattutto in America. Ma l'Europa, in questo disegno, che ruolo gioca? È davvero importante per il gruppo o si sta studiando una via d'uscita? Lo spettro dello spezzatino è, tutt'oggi, ben presente.