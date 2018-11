Dopo l'inchiesta della trasmissione televisiva Le Iene che ha raccontato come Antonio Di Maio, padre del vicepremier Luigi e titolare dell'impresa di costruzioni Ardima Srl, pagasse in nero diversi suoi addetti - un operaio specializzato, Domenico Sposito, gli ha fatto causa, da qui l'avvio dell'inchiesta del programma tivù - le testimonianze e le ricostruzioni sulla vicenda della famiglia Di Maio si sono moltiplicate. Di certo c'è che diversi lavoratori hanno spiegato come il compenso da loro percepito fosse diverso da quello indicato sulle buste paga, la parte mancante veniva versata in nero o, come preferisce dire lo stesso padre di Di Maio, in contanti, che con questa definizione sembra sottovalutare l'evasione fiscale.