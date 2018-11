Maxi-perquisizione a Deutsche Bank: sospetti di riciclaggio

È in corso una perquisizione alla sede centrale della Deutsche Bank di Francoforte. Lo scrive la Bild on line. Secondo il tabloid, il sospetto su cui si indaga è riciclaggio di denaro. Circa 170 inquirenti della procura, dell'ufficio criminale federale, della polizia e della guardia di finanza hanno perquisito circa sei edifici dell'istituto, a Francoforte, Eschborn e Gross-Umstadt. Secondo quanto scrive la Bild, le indagini riguarderebbero due dipendenti della Deutsche Bank di 45 e 50 anni, e altri non identificati. Stando al tabloid, seguendo quanto emerso dalle inchieste Panama Papers e Offshore leaks, si sospetta che la Deutsche Bank abbia aiutato dei clienti a fondare società offshore in paradisi fiscali; i clienti avrebbero poi trasferito soldi dai conti illeciti alla Deutsche Bank, e questa non avrebbe segnalato il sospetto di riciclaggio.

DEUTSCHE BANK: «COLLABORIAMO»

Attraverso una società con sede nelle Isole Vergini britanniche, solo nel 2016, sarebbero stati assistiti oltre 900 clienti, per un volume di affari di 311 milioni di euro. L'istituto ha confermato l'episodio. «Le indagini hanno a che fare con i Panama Papers», si legge in un comunicato del colosso finanziario tedesco, «maggiori dettagli saranno comunicati appena noti». «Stiamo collaborando a pieno con le autorità», si aggiunge nella nota.