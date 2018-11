Sciopero alla Piaggio Aero per gli stipendi non pagati

Sciopero alla Piaggio Aerospace, dove gli stipendi di novembre rischiano di essere pagati in ritardo, in attesa della nomina del commissario. L'incontro tra manager e sindacati programmato per il 29 novembre non si è tenuto e la tensione è molto alta. In giornata la dirigenza aveva parlato di "lieve ritardo" nei pagamenti per motivi tecnici. Ma in seguito i manager di Piaggio, attesi alla sede savonese dell'Unione industriali, si sono rifiutati di incontrare i rappresentanti dei lavoratori, limitandosi a mandare alla riunione un rappresentante dell'Unione industriali. A questo punto, è stato proclamato lo sciopero di otto ore per il 30 novembre.

SECONDO I LEGALI BISOGNA ASPETTARE IL COMMISSARIO

«I legali di Piaggio non concordano sul fatto che l'amministratore delegato possa firmare i bonifici per i dipendenti - spiegano i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil - il rischio quindi è che il "lieve ritardo" sia invece una cosa seria, ossia che si debba attendere la nomina del commissario. Una situazione totalmente inattesa, dato che ci erano state date rassicurazioni sul fatto che l'azienda dispone della liquidità necessaria per pagarli». Il 30 novembre scade il termine per la presentazione delle candidature al Mise per il ruolo di commissario che verrà poi sorteggiato. Piaggio, società del fondo Mubadala di Abu Dhabi, ha 1117 dipendenti (430 a Genova), ha un indebitamento di 618 milioni ed ha dichiarato lo stato di insolvenza al tribunale di Savona.

