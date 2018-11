Nicola Cordone è il nuovo amministratore delegato di Sia

C'è un nuovo amministratore delegato per Sia. Il consiglio di amministrazione che si è riunito il 29 novembre sotto la presidenza di Giuliano Asperti ha cooptato Nicola Cordone, che è stato quindi nominato ad. Cordone, 52 anni, si è laureato con lode in ingegneria elettronica a Genova e ha conseguito il master in Business admnistration presso la scuola di direzione aziendale dell’Università Bocconi. Lavora in Sia dal 2000 con crescenti responsabilità sino ad essere stato nominato nel 2016 Deputy Ceo e Senior Vice President Global Business Solutions. In precedenza ha operato in diverse società, prima come consulente di direzione (AT&T-Unisource, Siemens Telecomunicazioni, Italtel e Ansaldo) e successivamente, come dirigente, in Servizi Interbancari (oggi Nexi). Nell’ambito del gruppo è inoltre amministratore delegato della controllata P4cards.

IL PRESIDENTE: «RICONOSCIMENTO PER IL LAVORO SVOLTO»

«La nomina di Nicola Cordone rappresenta il riconoscimento per il lavoro che ha svolto in questi anni per la crescita della società sul mercato nazionale ed estero. Apprezzo la scelta fatta dagli azionisti perché permette di proseguire nella strategia di internazionalizzazione e ritengo che Cardone, assieme a tutte le persone di Sia, saprà continuare quella storia di innovazione che è la principale caratteristica della società», ha dichiarato Asperti.

SPINTA VERSO LO SVILUPPO INTERNAZIONALE

«Ringrazio il cda di Sia e tutti gli azionisti per avermi confermato la fiducia nominandomi amministratore delegato. Il mio impegno sarà rivolto a proseguire lo sviluppo internazionale di Sia con l’obbiettivo di creare il principale operatore dei pagamenti digitali in Europa, attraverso lo sviluppo di servizi innovativi per i clienti e operazioni straordinarie come recentemente fatto con le attività della monetica di Ubis – Gruppo UniCredit - e di First Data in 7 paesi dell’Europa centro e sudorientale. Un percorso che condivido con orgoglio con una squadra di manager e un gruppo di persone competenti, specializzate nel fintech e capaci di raggiungere importanti risultati», ha dichiarato Nicola Cordone.