I colossi del web avrebbero eluso 48 miliardi in cinque anni

Le società 'big tech' hanno evitato di pagare 71 miliardi di imposte in cinque anni grazie alla domiciliazione in paesi a fiscalità agevolata. Emerge da un'analisi della Area studi di Mediobanca sulle multinazionali. Lo studio ha evidenziato che tra il 2013 e il 2017 il risparmio cumulato dalle società del web e del software ha superato i 48 miliardi. A questa cifra però si può sommare il risparmio, di quasi 23 miliardi, portato a casa da Apple, che però non è una 'soft company' dato che genera la maggior parte dei suo fatturato in hardware.

IN ITALIA FATTURATO DI 1,8 MILIARDI

Dando un occhio all'Italia, solo l'anno scorso, il fatturato delle WebSoft è stato di 1,8 miliardi, in imposte sono andati 60 milioni. Anche se la riforma del fisco varata negli Usa ha generato un gettito fiscale più ampio, e le WebSoft che hanno contabilizzato quasi 18 miliardi di tasse in più, in gran parte per il meccanismo di rimpatrio degli utili. Ad oggi società come Apple, Alphabet (Google) e Microsoft sono sempre regine incontrastate per capitalizzazione. Le WebSoft da sole valgono 3.623 miliardi di euro, oltre sei volte l'intera Borsa Italiana.

FELESSIONI IN BORSA PER I BIG TECH

Ma la 'luna di miele' con la Borsa dà segni di stanchezza: Amazon, per esempio, ha toccato i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione a settembre, ma è scesa a 800 a metà novembre. Dal punto di vista dei ricavi, quelli dei signori del web sono più che raddoppiati in cinque anni, fino ai 626 miliardi di euro dell'anno scorso. Nel primo semestre 2018 il balzo è stato del 27%. Ai primi posti per fatturato ci sono Amazon, Alphabet e Microsoft. Insieme fanno la metà dell'aggregato del settore. Ma alle loro spalle scalpitano le cinesi. Vipshop, per esempio, è cresciuta in cinque anni del 60,3%. La più brillante delle 'Made in Usa', Facebook, 'solo' del 50,7%.