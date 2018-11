Alipay in Italia si affida a Tinaba

Nuova alleanza nel mondo dei servizi di pagamento mobile: AliPay, la più grande piattaforma di pagamento al mondo gestita da Anti Financial Service (Alibaba), ha stretto una partnership con Tinaba, l'ecosistema digitale per la gestione del denaro, supportata dai servizi bancari e finanziari di Banca Profilo, per consentire ai visitatori cinesi di pagare con la app Alipay presso gli esercenti convenzionati Tinaba. Alipay, con oltre 700 milioni di utenti attivi, è la mobile application di pagamento più diffusa in Cina, che ha rivoluzionato il modo di fare shopping e di accedere ai servizi attraverso l'uso di QRCode (codici a barre bidimensionali) esposti dall'esercente. Tinaba, in Italia ha già sviluppato un modello di pagamento con caratteristiche equivalenti a quelle di Alipay, disponibile su mobile application a clienti e a merchant italiani dotati di dispositivi connessi senza costi di commissione. L’accordo permetterà sin da subito di portare i pagamenti e i servizi di marketing per i turisti cinesi sulla rete di accettazione di Tinaba che include il settore taxi, le stazioni di servizio, la ristorazione, le edicole, i negozi e l’ecommerce.

ARPE: RICONOSCIUTA LA BONTÀ DELLA NOSTRA TECNOLOGIA

«Le sinergie tecnologiche con Tinaba permetteranno di sviluppare insieme in Italia soluzioni "new retail" che guardano alla Cina come esempio di successo nella cashless economy - commenta Piero Candela, responsabile dello sviluppo di Alipay in Italia -, dove il cliente attraverso il suo telefonino può interagire con l’esercente prima, durante e dopo la sua visita nel negozio, pagare in modo sicuro e semplice. Alipay e Tinaba collaboreranno per portare, anche nel mondo delle piccole e medie imprese del commercio, le tecnologie digitali necessarie per competere e crescere nella distribuzione moderna». Per Matteo Arpe, fondatore e amministratore delegato di Tinaba, «questo importante accordo nasce dalla condivisione di una comune visione circa il futuro del fintech e del retail. La partnership siglata, che rappresenta l’inizio di una ampia collaborazione che verrà implementata nei prossimi mesi, è un importante riconoscimento che la tecnologia proprietaria che abbiamo sviluppato è un unicum nel panorama internazionale ed è apprezzata dal più diffuso sistema di pagamento mobile al mondo».

PER TINABA OLTRE 600 MILA DOWNLOAD

Questa iniziativa rappresenta per Tinaba un importante passo in avanti verso un’offerta globale. Tinaba rafforza, così, il proprio posizionamento che la colloca come la prima fintech italiana ad integrarsi sul più grande circuito di mobile payment a livello globale e a offrire con Banca Profilo in un’unica super-app i servizi di pagamento in negozi convenzionati e non, money sharing e peer-to-peer transfer, funzioni di risparmio, robo-advisor e investimenti, charity, crowdfunding, ricariche telefoniche, ecommerce. Ad oggi Tinaba vanta oltre 600 mila download e un tasso di crescita degli utenti di circa il 10% al mese.