Indici di Borsa e spread del 30 novembre 2018

Nella seduta del 30 aprile Piazza Affari ha aperto le contrattazioni in rialzo (+0,36), poi l'indice Ftse Mib ha subito virato in territorio negativo (-0,2%), in attesa dei dati definitivi del Pil nel terzo trimestre. Ad appesantire Milano il mercato bancario: Mediobanca (-1,7%), Banco Bpm (-1,4%), Mps (-1,4%), Intesa e Unicredit (-1%). Male anche Fca (-0,3%), e Tim (-0,5%). Per i titoli italiani l'ultimo giorno della settimana borsistica potrebbe essere leggermente impegnativo. In particolare potrebbero risentire delle valutazioni degli sherpa dell'Ecofin. In rosso anche gli altri listini europei: Francoforte (-0,6%), Londra e Parigi (-0,5%) e Madrid (-0,3%).

SPREAD BTP BUND SI RIPARTE DA 288

Lo spread tra Btp e Bund ha aperto in calo a 286 punti con un rendimento al 3,18%. Il 29 il differenziale tra i titoli italiani e qualli tedeschi aveva chiuso in calo a 288 punti, con un rendimento del decennale pari al 3,20%, dopo aver toccato quota 294 nel corso della giornata.

BORSE ASIATICHE IN POSITIVO IN ATTESA DEL G20

Le Borse asiatiche hanno chiuso in rialzo guardando con ottimismo alle indicazioni che arriveranno dal G20 di Buenos Aires ed in particolare all'incontro, previsto per il fine settimana, tra il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, dove si discuterà anche di commercio internazionale. Tokyo ha concluso la seduta in rialzo dello 0,4%. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro a 113,30 e sull'euro a 129,10. A mercati ancora aperti sono in rialzo Hong Kong (+0,4%), Shanghai (+0,8%), Shenzhen (+0,9%) e Mumbai (+0,1%). In terreno negativo Seul (-0,8%). Sul fronte macroeconomico attesi i dati sul Pil, inflazione e tasso di disoccupazione dell'Italia. I dati dell'inflazione e del tasso di disoccupazione nell'Eurozona, Italia e Francia; le vendite al dettaglio e l'indice dei prezzi delle importazioni della Germania. Dagli Usa in arrivo l'indice Pmi Chicago.