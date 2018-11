I lavoratori di Piaggio Aerospace contro il governo

Gli operai di Piaggio Aerospace manifestano contro il governo per gli stipendi non pagati, mentre il ministro Luigi Di Maio promette che all'inizio della prossima settimana il problema sarà risolto: «So che i lavoratori hanno già avuto tanta pazienza, ma gli chiedo di aspettare altri pochi giorni e di fidarsi di noi». I lavoratori si sono riuniti in picchetto davanti ai cancelli dello stabilimento di Villanova d'Albenga (Savona), esibendo in modo provocatorio dei fumogeni gialli e verdi contro la maggioranza di Lega e Cinque Stelle, che ha bloccato la commessa da 766 milioni per i droni che avrebbe consentito alla fabbrica di andare avanti. Stante l'inerzia del governo sulla commessa, l'azionista Mubadala si è rifiutato di rifinanziare la società, che ha perso anche le commesse arabe, e ha dichiarato l'insolvenza entrando in amministrazione straordinaria il 22 novembre.