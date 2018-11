Come vanno i Pil degli altri Paesi Ue rispetto all'italia

Pil in calo per la prima volta dal secondo trimestre del 2014 in Italia e contemporaneamente Pil in calo per la prima volta dall'inizio del 2015 in Germania (- 0,2%). Tanto che il Fondo monetario ha lanciato l'allarme sul rallentamento della crescita soprattutto per Roma e Berlino. Una frenata che coinvolge molte economie avanzate ed è «rallentata più del previsto nell'area euro, soprattutto in Italia e Germania. (...) L'espansione globale continua, ma è diventata più disomogenea. I rischi al ribasso sono aumentati», aveva spiegato l'organizzazione di Washington in un paper in vista del G20 di Buenos Aires. Considerando la crescita su base annua registrata finora, cioè calcolando la ricchezza prodotta dal quarto trimestre del 2017 a settembre, l'Italia si piazza all'ultimo posto tra i 28 Paesi dell'Unione europea con +0,7% su base tendenziale. Appena sopra di noi, anche se con una differenza di mezzo punto percentuale, si posiziona Berlino, che nell'ultimo anno è cresciuta meno della Grecia negli ultimi nove mesi: dal settembre del 2017 a giugno 2018, infatti, il Pil di Atene ha segnato un aumento dell'1,3%. Poco pià sopra si trovano allineate la Gran Bretagna della Brexit e la Francia. Madrid gioca una partita a sé, segnando una crescita nell'ultimo anno al 2,5% e persino il Portogallo registra un più 2,1% di ricchezza. In media nel terzo trimestre i Paesi dell'area euro hanno segnato un +0,2% del Pil, quelli dell'Ue +0,3% mentre gli Stati Uniti fanno tre volte meglio con un +0,9%. La media della crescita anno su anno nell'area Euro è a +1,7%: in sostanza l'Italia cresce un punto percentuale in meno degli altri Stati dell'Eurozona.