Dijsselbloem: «Chi compra Btp può non avere indietro i soldi»

La proposta era stata inserita anche nel famoso non paper lasciato in eredità dal ministro tedesco Wolfgang Schaeuble al suo ultimo Eurogruppo. Nessuno finora aveva però dichiarato alla stampa cheun taglio del debito italianoè ineludibile. E nessuno aveva messo così apertamente in dubbio l'investimento nei nostri titoli di Stato. Il 30 novembre, il Commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici, ha ribadito a Buenos Aires che il deficit previsto nel bilancio del governo italiano «è contrario alle regole concordate nella Ue», e che «ed è ciò che stiamo discutendo nel dialogo in corso». «La porta è aperta al dialogo», ha proseguito, «ma c'è la necessità di una riduzione di deficit e debito, anche perché non crediamo che questo possa portare ad un aumento dell'occupazione» in Italia.