Per Confindustria c'è il rischio di una recessione

I dati sul Pil che fotografano un'economia in arretramento nel terzo trimestre preoccupano e non poco Confindustria. «La situazione è delicata», ha detto il presidente degli Industriali, Vincenzo Boccia, arrivando a Bologna al forum 'Pmi e persone al centro'. «Speriamo che l'esecutivo recuperi buon senso e pragmatismo e oltre ai fini elettoralistici del contratto di governo». Il rischio è tornare in una situazione di crisi. «I dati ci dicono che ci stiamo avviando a una fase di decrescita che tutto è tranne che felice», ha aggiunto Boccia. «Non so chi faccia felice questa decrescita, noi no». Boccia, criticando implicitamente il reddito di cittadinanza, ha quindi sottolineato che «i posti di lavoro non si creano con l'assistenza, si creano abbassando il cuneo fiscale e facendo una grande piano di inclusione per i giovani e il Paese a partire dal Mezzogiorno».