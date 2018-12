L'ultima balorda idea di Borghi sull'oro di Bankitalia

L'OSSESSIONE PER LA NAZIONALIZZAZIONE DI BANCA D'ITALIA

Per capire Borghi, e il suo ruolo in questo governo e nel sistema salvinista, occorre partire dal suo immaginario che ruota tutto attorno ai rapporti Italia-Ue e in particolare attorno al concetto di sovranità nazionale. Borghi non accetta, se non obtorto collo, cioè non accetta, le cessioni di sovranità fatte a Ceca, Mec e Ue e infine Uem a partire da quasi 70 anni fa e vuole un’Italia italiana. Sarebbe, dice, la soluzione di «quasi tutti i nostri problemi». Perno di tutto, ha spiegato in lunghe interviste “amiche” che sono una summa del Borghi-pensiero, è l’uscita dal’euro, auspicata più volte anche recentemente, poi smentita e ridotta a «preferenza personale» e non certo linea di governo “perché non c’è nel contratto”. L'economista della Lega vuole una Banca d’Italia totalmente autonoma, fuori dall’eurosistema, ossia il ritorno alla lira, e inoltre la fine dell’indipendenza di Bankitalia dal Tesoro, decretata nel 1981. La nostra banca centrale dovrebbe quindi finanziare le necessità del Tesoro, acquistando quote di debito pubblico quando le si chiede di farlo. Cioè nell’attuale situazione italiana sempre. Come? Creando moneta.