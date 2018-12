Centinaio rischia di incagliarsi sull'Enit

Basta questo - e la lettura dello statuto dell'Enit - per capire che si potrebbe intravedere nella nomina una incompatibilità. Dal ministero dell'Agricoltura fanno tuttavia notare che Palmucci non ha più deleghe operative in Th Resort, senza contare che all'Enit ci si è sempre mossi all'insegna del laissez faire. Nella scorsa legislatura si era posto il problema anche per la nomina di Evelina Christillin, quando l'agenzia era sotto l'ombrello del ministero dei Beni culturali. La manager torinese, da presidente del Museo Egizio di Torino, aveva ricevuto finanziamenti dal Mibact e qualcuno aveva segnalato una potenziale incompatibilità, ma poi era tutto caduto.

CONFINDUSTRIA FRENA PER NON PERDERE UNA POLTRONA IN CDA

Ma a mettere i bastoni tra le ruote a Palmucci ci sarebbe il suo mondo d'appartenenza: cioè Confindustria. A margine di un direttivo di Federturismo tenutosi due settimane fa, alcuni esponenti di primo piano avrebbero stigmatizzato la scelta del ministro Centinaio e soprattutto avrebbero segnalato il rischio che la nomina del manager potesse essere inficiata da un possibile conflitto d'interesse. Spiegano da viale dell'Astronomia che dietro questi dubbi «c'è il timore dell'associazione di perdere potere in seno all'Enit. Il presidente - al di là dei rapporti personali - normalmente risponde solo e soltanto al ministro delle Politiche agricole e così sarà anche in questo caso. Ma siccome Palmucci viene da Confindustria, faremmo molta fatica a respingere le richieste di Confcommercio per strappare una delle tre poltrone in Cda, quella di fatto in quota alle associazioni di categoria». Per la cronaca, le imprese guarderebbero per quel posto a Marina Lalli, vicepresidente di Federturismo. Se non bastasse, anche le Regioni stanno litigando per designare il loro componente in consiglio d'amministrazione: in un primo tempo la Calabria aveva rivendicato la nomina per un suo ex funzionario, Pasquale Anastasi. Ma senza un accordo tra i governatori, si è deciso di puntare sul presidente uscente dell'Abruzzo, Giovanni Lolli. Il quale pare restio ad accettare l'incarico.

IL RISIKO DEI POSTI CON CONFCOMMERCIO AL CENTRO

Invece Confcommercio, attraverso il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, avrebbe avallato con Centinaio la nomina di Palmucci. Ma per la governance di Enit i problemi non finiscono qui. Intanto - con la decadenza dell'ultimo Cda e del Consiglio di vigilanza - nessuno all'interno dell'agenzia ha il potere di firma sulle operazioni più delicate e costose. Ed anche per questo urge scegliere in fretta il successore della Christillin. Gli operatori poi chiedono al governo di portare il budget dell'agenzia dagli attuali 30 milioni all'anno a cento, per essere competitiva con le realtà simili di promozioni nel resto d'Europa. Il ministro, poi, vorrebbe nominare come direttore operativo lo spagnolo Josep Ejarque, esperto di destination management, già a capo dell'ente del turismo de La Coruña, in Spagna, e di quello di Torino negli anni delle Olimpiadi, ed ex direttore generale di PromoTurismo Fvg, ruolo che gli è costato una condanna erariale da 48mila euro da parte della Corte dei Conti. Ma prima bisogna trovare un posto all'attuale direttore dell'agenzia Giovanni Bastianelli, che proviene dal mondo di Confcommercio.