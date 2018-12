Per l'Ocse l'Italia spende troppo per le pensioni di reversibilità

NECESSARI DEI CORRETTIVI

Le pensioni di reversibilità sono importanti ma servirebbero dei correttivi per evitare che disincentivino il lavoro e avvantaggino le coppie rispetto ai single. I destinatari di una pensione ai superstiti «non dovrebbero averla prima dell'età per il ritiro». Potrebbero essere previsti benefici temporanei per adattarsi alla nuova situazione. In una riforma «a bilancio neutrale» le pensioni dei single dovrebbero essere superiori a quella di uno che vive in una coppia che beneficia di una pensione ai superstiti.