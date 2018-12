Le reazioni internazionali al dietrofront del governo sulla manovra

GOLDMAN SACHS: ITALIA RISCHIA LA RECESSIONE NEL 2019

L'Italia è fra i rischi che potrebbero complicare più del previsto lo scenario di mercato europeo nel 2019, con «la crisi di bilancio che rimane irrisolta e l'economia italiana che ci aspettiamo 'flirterà' con la recessione all'inizio del prossimo anno». Lo ha scritto Goldman Sachs in un rapporto sull'"Atterraggio" della crescita mondiale ('Landing the plane') nel quale conferma la stima di una crescita italiana ferma allo 0,4% il prossimo anno contro l'1% del consensus delle analisi.

SALVINI: «LIMIAMO I NUMERI MA L'UE NON PUÒ CHIEDERE L'1,9%»

«I tecnici stanno limando i numeri e poi arriverà il numeretto, io non passo il tempo con Conte e Di Maio a dire 2,3 o 2,7%», è stata la replica del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini che è intervenuto a Rtl ribadendo che «l'Europa deve chiedere come uso i soldi, non di fare l'1,9». «Quando entri in un supermercato», ha aggiunto, «non ti chiedono quanto spenderai alla fine della spesa. E la spesa in questo caso è il diritto alla pensione, la flat tax, l'assunzione di poliziotti e carabinieri, il reddito per l'inserimento al lavoro. Se poi i tecnici mi dicono che abbiamo messo troppi soldi per fare quello che abbiamo detto, li dirotteremo da qualche altra parte».