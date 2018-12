Il governo si rimangia il taglio delle accise

La Regione Liguria è la più cara in Italia per costo del carburante e un emendamento alla manovra proposto dal governo manterrà questo livello anche nel 2019. Non è vero, tuttavia, che il costo aumenterà: semplicemente non ci sarà quel calo che era previsto dopo i rincari eccezionali degli anni precedenti, varati per interventi straordinari sul territorio a seguito delle alluvioni e a sostegno della Protezione civile. Nel week end, un tweet del senatore Pd Ettore Rosato sosteneva che «il governo dopo aver fatto un decreto che metteva poco o niente per il Ponte Morandi, ora prevede l'aumento delle accise sulla benzina (quelle che Salvini voleva abolire): +0,05 euro/litro in Liguria». La notizia è almeno in parte falsa.

NON RINCARI, MA TASSE PROROGATE

Come sottolineato dalla Regione Liguria in una nota, l'emendamento in questione prevede che l'accisa regionale di 0,05 euro al litro introdotta nel 2012 e rinnovata negli anni a seguire non sarà abrogata, come inizialmente previsto, per l'anno a venire, ma rinnovata. Tale accisa è stata concepita per interventi di «lotta al dissestro idrogeologico nella nostra Regione» e ha un gettito di circa 7 milioni. E tuttavia è vero che la Liguria resta così la Regione più cara, con l'accisa da 0,05 euro al litro, la più cara possibile, che si rinnoverà anche per il nuovo anno e che si somma a quelle nazionali che è di 0,7042. A queste, poi, va aggiunto l'Iva.