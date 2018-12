I Social Bond di UBI Banca superano il miliardo di raccolta

I PROGETTI PIÙ IMPORTANTI

Grazie ai Social Bond è stato possibile costruire una scuola antisismica per i bambini di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli, dopo il terremoto che ha colpito duramente il centro Italia nel 2016. In pochi mesi, 140 studenti sono tornati a fare lezione in una struttura sicura e permanente. «Coniugare solidarietà e profitto non solo è possibile, ma necessario», spiega Letizia Moratti, presidente del Consiglio di Gestione di UBI Banca, «Sono 91 i progetti ad impatto sociale che abbiamo sostenuto con i social bond e sono oltre 100.000 i beneficiari diretti dei progetti stessi». Donazioni e finanziamenti hanno coinvolto importanti sigle del mondo no-profit: la Comunità di Sant’Egidio, per esempio, è stata aiutata a realizzare un progetto per migliorare la vita sociale degli anziani; mentre insieme all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus è stata data una mano a persone con gravi disabilità. «Tutto questo è stato possibile anche grazie agli oltre 36.000 clienti della banca che li hanno sottoscritti», ha voluto sottolineare Letizia Moratti. UBI Banca, attraverso lo strumento dei social Bond, ha dato appoggio all’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, al Fondo Ambiente Italiano, al Policlinico Gemelli, alla Fondazione Umberto Veronesi, a Save the Children, a Dynamo Camp e alla Lega del Filo d’Oro Onlus. Questi solo alcuni esempi delle tante iniziative promosse.