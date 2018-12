Per Weidmann le regole sui titoli di Stato devono cambiare

Banca centrale europea e Commissione Ue spingono per mantenere l'accordo ufficiale: la riduzione dei rischi in pancia alle banche deve andare di pari passo alla nascita graduale di una garanzia unica per gli istituti di credito dell'Eurozona. Per Weidmann invece la prima deve precedere la seconda. E ora assieme al rischio dei crediti deteriorati, il presidente della Bundesbank ha citato anche i titoli di Stato, su cui gli economisti dei maggiori think tank franco tedeschi hanno già avanzato delle proposte, nonostante il ministro francese Bruno Le Maire abbia dichiarato che sul tema bisogna essere cauti. Weidmann però non condivide la stessa opinione: nel completamento dell'Unione bancaria, «bisogna fare attenzione» a che prima della creazione di un'assicurazione comune dei depositi europea «si abbattano in modo sufficiente i rischi ancora presenti, relativi al tempo della responsabilità nazionale», ha detto parlando a Francoforte. «Si tratta, in parte, di forti giacenze di crediti deteriorati, ma anche di titoli di Stato domestici nei bilanci delle banche», ha aggiunto il banchiere. «In una riforma della moneta comune», ha argomentato,«azione e garanzie devono stare nella stessa mano. Questo non esclude una più forte condivisione dei rischi di bilancio, ma si dovrebbero passare più diritti sovrani ai livelli europei. Se invece gli Stati membri reclamano la propria autonomia nella politica finanziaria, non può esserci nessun altro passo avanti verso la messa in comune della responsabilità». Come a dire se un Paese si carica sulle spalle i rischi di qualcun'altro allora è corretto anche che abbia voce nelle sue politiche fiscali e di bilancio ed è difficile dargli torto. Il falco della politica economica europea ha anche sollecitato la fine del Quantitative easing della Bce: «La fine degli acquisti dei titoli è solo un primo passo sulla strada della normalizzazione della politica monetaria», ha detto. «Sono convinto che non si debba perdere tempo inutile», ha aggiunto. «La politica monetaria troppo espansiva comporta anche rischi ed effetti collaterali, in particolare il pericolo di stimoli sbagliati nel sistema finanziario».