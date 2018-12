Indici di Borsa e spread del 4 dicembre 2018

Il giorno dopo la chiusura in netta cresciat del 3 dicembre, a Piazza Affari ha preso il via un'altra giornata di sussulti sulla scia del percorso di avvicinamento al possibile accordo con Bruxelles per scongiurare una procedura d'infrazione sulla manovra. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,16% a 19.590 punti, per poi perdere ulteriormente quota fino al -0,2%. Parigi e Francoforte hanno ceduto lo 0,5% e Londra lo 0,1%. A pesare sul listino milanese Stm (-1,6%), Prysmian (-1,5%) e Cnh (-1,2%). Fiacche anche Moncler (-0,8%) e Brembo (-1,1%) mentre fuori dal Ftse MIb scivola Mps (-2,9%) in una seduta debole per il comparto bancario, nel quale faticano Banco Bpm (-0,7%) e Ubi (-0,6%).

SPREAD STABILE A QUOTA 284

Lo spread tra Btp e Bund, invece, ha aperto senza sensibili variazioni rispetto alla chiusura del giorno precedente, a 284 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 3,14%.

LA BORSE DI TOKYO RISENTE DELL'ACCORDO SUI DAZI COMMERCIALI

La natura incerta dell'accordo sui dazi commerciali tra il presidente Usa Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, a margine del G20 di Buenos Aires, non ha invece convintogli investitori in Asia, e la Borsa di Tokyo ha chiuso in netto calo. Il Nikkei ha ceduto il 2,39%, a quota 22.036,05, perdendo oltre 530 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si è rafforzato sul dollaro a 113,10 e sull'euro a un valore di 128,60.