Match a distanza sulla manovra verso il 2% di deficit-Pil

Mentre il premier Giuseppe Conte prova a portare a casa un accordo con la Commissione Ue per evitare la procedura d'infrazione, sull'oramai sicura revisione in manovra del rapporto deficit-Pil, probabilmente al 2%, prosegue il confronto a distanza. Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha così commentato la retromarcia del governo che prima ha fissato l'asticella al 2,4% andando allo scontro con l'Europa e adesso ripiega: «Il 2%? Èun numero su cui si esercito giornalisti e commissari Ue, noi badiamo alla sostanza e a trovare risorse. Noi facciamo una manovra seria - ha aggiunto - che non dipenderà dallo zero virgola ma dai contenuti. Una manovra che ha degli investimenti che non ci sono mai stati negli anni precedenti».

SLITTA L'ESAME DELLA CAMERA

Intanto è impasse alla Camera: la discussione in Aula è attesa per il 5 dicembre alle 20, e non più alle 14. In commissione Bilancio non è ancora ripreso l'esame degli emendamenti alla manovra. La seduta si è aperta con la richiesta di tutte le opposizioni di avere spiegazioni sull'andamento della trattativa con la Ue e sulle modifiche al deficit. «Da giorni e settimane stiamo discutendo di qualcosa che non esiste, sembra che ci sia già un accordo per ridurre deficit al 2%», ha detto il capogruppo Dem Luigi Marattin, seguito da Andrea Mandelli (Fi), da Guido Crosetto di Fdi e di Leu, Stefano Fassina, e dal rappresentante del misto Salvatore Caiata. Programmata alle 19.00 un'audizione del ministro Giovanni Tria, o comunque di un rappresentante del governo, in Commissione.