Indici di Borsa e spread del 5 dicembre 2018

Occhi puntati sui mercati finanziari del Continente asiatico il 5 dicembre, dopo il crollo di Wall Street per i crescenti dubbi sulla tregua dei dazi Usa - Cina annunciata al G20 e le nuove minacce da parte di Donald Trump di usare le tariffe contro Pechino se non si arriverà ad un accordo. Il 4 dicembre tutti gli indici di Wall Street hanno chiuso in perdita. Un'onda negativa cominciata nelle Borse asiatiche (Tokyo ha chiuso in calo del 2,4%) e continuata in quelle europee con Milano che ha perso il 1,37% e Francoforte l'1,14%, ma che ha raggiunto il culmine a New York dove il DJ ha chiuso a -3,08% e il Nasdaq a -3,80%. L'euforia dei mercati per il disgelo commerciale fra Washington e Pechino è durata solo un giorno e ora i timori per un rallentamento dell'economia globale sono sempre più solidi.