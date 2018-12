Cdp pronta a un piano di investimenti da 200 miliardi in tre anni

STANZIATI TRE MILIARDI PER LA COOPERAZIONE

Come terzo punto, la cooperazione: «3 miliardi di euro per diventare co-finanziatore nei Paesi in via di sviluppo; Mentre per e grandi partecipazioni strategiche punta sul rafforzamento delle competenze settoriali e industriali al fine di gestire il portafoglio di partecipazioni anche in logica industriale di lungo termine». Cdp ha detto di puntare su «obiettivi di crescita ambiziosi» che, ha sottolineato, verranno perseguiti mantenendo sempre il presidio sull'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale».

PREVISTO IL RAFFORZAMENTO DELLA SACE

Nel piano si indica anche «l’ampliamento di finanziamenti e garanzie dirette per investimenti» e il «rafforzamento dell’operatività del Gruppo SACE» (controllato dalla Cassa) «a supporto delle esportazioni italiane (con la revisione della riassicurazione e l’introduzione di nuovi prodotti digitali e iniziative di “educazione all’export”)». Non solo. È anche previsto un «riassetto degli strumenti di equity e lancio di fondi di filiera in settori quali meccanica, agroalimentare, white economy» e la «facilitazione dell’accesso delle PMI al credito diretto, anche tramite il coinvolgimento di altri investitori con strumenti quali basket bond regionali e indiretto, in collaborazione con il sistema bancario e attraverso garanzie o fondi nazionali ed europei».