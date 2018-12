I 90 giorni che potrebbero cambiare lo scenario mondiale

Non si tratta di un vero accordo, ma di un ammorbidimento dei toni. I dazi vengono rimandati di 90 giorni ridando fiato alle Borse, tre mesi sono un’eternità per chi opera sui mercati finanziari e ragiona in termini di ore, se non di minuti. Poi però emergono i dettagli: agli Usa premeva il rispetto della proprietà intellettuale e poter scongiurare eccessive pressioni inflazioniste che costringerebbero la Fed a rialzi dei tassi troppi aggressivi. Per la Cina l’accordo era importante perché le riserve monetarie cinesi in valuta estera si sono ridotte di quasi 34 miliardi di dollari in ottobre, ricordando la dinamica del 2016 quando la crisi dello yuan colpì duramente. Siamo ormai a -30% dai massimi del 2014.