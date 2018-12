Le imprese della meccanica non rinnovano il 30% dei contratti

Il risultato della indagine congiunturale di Federmeccanica è preoccupante: «Con riferimento al Decreto Dignità, il 30% delle imprese» del settore metalmeccanico «non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato in essere, si legge infatti in un comunicato della federazione di settore». Dalla stessa indagine emerge come il settore metalmeccanico sia in fase di «sostanziale stagnazione» a partire dai primi mesi del 2018. Nel terzo trimestre dell'anno la variazione congiunturale è risultata pari al +0,1% dopo il -0,6% del primo e il +0,8% del secondo mentre in termini tendenziali il tasso di crescita si è ridotto all'1% nel trimestre estivo rispetto a dinamiche medie di poco superiori ai 4,5 punti percentuali realizzati nel corso della prima metà dell'anno.