Gli ecoincentivi per le auto sono un problema per Fca?

Gli ecoincentivi sulle auto appprovati dalla Commissione Bilancio della Camera con un emendamento alla legge di Bilancio rischiano di azzoppare l'automotive italiano che sull'elettrico e l'ibrido non ha al momento grandi frecce al suo arco. A sostenerlo è il numero uno della Fim Cisl Marco Bentivogli in un comunicato in cui parla di «schiaffo all'industria nazionale e all'ambiente». L'emendamento, approvato nella notte del 4 dicembre, prevede incentivi da 1.500 fino a 6.00 euro per chi acquista auto con basse emissioni di CO2 nell'ambiente. In particolare chi acquista un'auto con emissioni per chilometro tra 0 e 20 grammi riceverà un incentivo da 6 mila euro che calano a 3 mila per gli autoveicoli tra i 20 e i 70 e 1.500 sotto i 90 grammi. Allo stesso tempo, però, chi acquista un'auto molto inquinante pagherà una tassa che parte da 150 euro sopra i 110 grammi di CO2 per chilometro e si alza fino a 3 mila euro per i mezzi che emettono nell'ambiente più di 250 grammi di CO2 per chilometro. L'investimento del governo su questa misura è pari a 300 milioni l'anno per tre anni dal 2019 al 2021.

BENTIVOGLI: «SCHIAFFO ALL'INDUSTRIA ITALIANA»

«Un altro schiaffo all’industria italiana, altro che sovranisti. Misura regressiva, sanno che quota ha l’automotive italiano? Incentivando i veicoli a prezzo più alto e tassando le automobili più popolari non assolviamo i ritardi dei produttori, queste norme schizofreniche sono un danno per il Paese e i lavoratori», ha commentato Marco Bentivogli. «Si tratta di una misura che rischia solo di penalizzare la nostra industria automobilistica e quella europea a favore delle concorrenza estera mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e penalizzando le fasce più povere delle popolazione che non possono permettersi un'auto nuova. Una partita, quella dell’elettrico, che il governo sta giocando in maniera dogmatica, quando invece va affrontata gestendo la transizione in maniera virtuosa». Il non detto, o detto solo in parte dal sindacalista, è che semplicemente gli stabilimenti italiani non producono al momento auto elettriche o ibride che possono soddisfare i requisiti dell'esecutivo, mentre lo fanno altri produttori stranieri. «Con questo emendamento il piano di 5 miliardi di euro presentato a noi dal vertice di Fca rischia di diventare carta straccia», ha sostenuto il sindacalista. La prima 500 elettrica, che sarà prodotta a Mirafiori, vedrà la luce nei primi mesi del 2019. Nello stesso periodo, forse un po' prima, potrebbe essere pronta la Jeep Renegade ibrida, ma non è detto che possa rientrare tra i modelli incentivati.