Italiani sempre più indebitati, pesano sanità e bollette

LA CASA COME PRIMA FONTE DI INDEBITAMENTO

Tra gli intervistati c'è chi considera i debiti come un problema sociale e ritiene che ammettere di avere un prestito rappresenta un turbamento o addirittura una vergogna. L'84% degli intervistati ha spiegato che per gli acquisti a rate ricorre ai finanziamenti presso banche (76%), società finanziarie (41%) o intermediari che offrono pagamenti rateali all'interno dei punti vendita. L'indebitamento delle famiglie riguarda principalmente la prima casa (45%), ma anche i beni durevoli (40%), tra cui auto ed elettrodomestici, o spese sanitarie (8%). C'è poi chi accede ad un prestito per sostenere le spese fisse come le bollette di luce, gas e altre utenze (11%) e chi chiede denaro per estinguere debiti precedenti (15%). Gli intervistati hanno spiegato anche di far ricorso ai prestiti in caso di imprevisti come le spese legali per i costi di separazione tra coniugi.

FAMIGLIE ITALIANE POCO PROPENSE AL RISCHIO

Sul fronte del risparmio e degli investimenti le famiglie si confermano delle efficienti formiche con poca propensione al rischio e con una elevata preferenza a conservare il denaro contante tra le mura domestiche. Il 70% degli intervistati possiede risparmi di buona entità a causa dell'incertezza per il futuro. Il 54%, infatti, risparmia per essere in grado di fronteggiare situazioni difficili, ma c'è anche chi ha l'obiettivo di proteggere la propria vecchiaia (37%) o assicurare il futuro ai figli (32%), piuttosto che per pagare le spese sanitarie (24%). Tra le famiglie il 37% tiene i propri risparmi in conti correnti o conti deposito; il 29% pensa che sia più sicuro avere il denaro contante tra le mura domestiche. Scelgono i fondi di investimento il 25%, polizze assicurative (24%), immobili (19%), obbligazioni (15%), pensioni integrative o programmi di risparmio a lungo termine (14%). Più sottile la soglia di chi investe direttamente in Borsa (10%).