Il governo tira dritto sulle pensioni, nessun rinvio per quota 100

NON SCATTA INCREMENTO ASPETTATIVA VITA PER PENSIONE ANTICIPATA

Chi nel 2019 avrà 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi se donna) potrà andare in pensione indipendentemente dall'età. Non scatta l'aumento legato all'aspettativa di vita previsto per il 2019 (5 mesi) ma si dovrà attendere la finestra quindi, come per i precoci, il vantaggio reale sarà di due mesi.

RINNOVO PER APE SOCIALE E OPZIONE DONNA

Saranno rinnovati sia l'Ape sociale (il sussidio per chi ha almeno 63 anni e 30 di contributi in situazione di disoccupazione o 63 e 36 in caso di attività gravosa) che l'opzione donna, ovvero l'uscita anticipata per le donne con il ricalcolo completamente contributivo. Intanto oggi è stato presentato il rendiconto sociale Inps 2017 che conferma la maggiore incidenza delle pensioni di invalidità civile al Sud rispetto al Nord e la forte crescita delle pensioni anticipate rispetto a quelle di vecchiaia a fronte della crescita del requisito anagrafico per le donne.