Pensioni, al Nord 2,4 invalidi su 100, al Sud 6,7

PER LE DONNE LE PENSIONI ANTICIPATE HANNO ANTICIPATO QUELLE DI VECCHIAIA

il rendiconto sociale dell'istituto di previdenza testimonia anche una crescita sostenuta per le pensioni di anzianità rispetto a quelle di vecchiaia per le donne tra il 2012 e il 2017: nel periodo - anche grazie all'aumento rapido dell'età di vecchiaia per le donne (l'ultimo scalino che l'ha equiparate agli uomini si è avuto nel 2018) sono state liquidate 1.076.675 pensioni anticipate (417.314 alle donne e 659.361 agli uomini) con un rapporto donne/uomini passato dallo 0,41 iniziale a 0,57 alla fine del periodo. Nel 2012, in favore delle lavoratrici dipendenti sono state liquidate 2,69 pensioni di vecchiaia per ogni pensione di anzianità/anticipata; nel 2017 le pensioni anticipate hanno superato quelle di vecchiaia e il rapporto è sceso a 0,88. Ancora più rilevante è la variazione per le ex lavoratrici autonome dove il rapporto è passato da 3,63 del 2012 allo 0,54 del 2017. Per le ex lavoratrici pubbliche il rapporto è passato da 0,62 del 2012 allo 0,14 del 2017. In pratica quasi tutte le donne del pubblico escono grazie alla pensione anticipata. «Dalle tendenze analizzate», è scritto nel rapporto, «emerge una forte riduzione delle pensioni di vecchiaia liquidate in favore delle donne, riconducibile all'innalzamento dell'età pensionabile, alla loro debolezza nel mercato del lavoro, alla gravosità del lavoro di cura, elementi che determinano tutt'ora una condizione di svantaggio della donna nell'ambito lavorativo.