Le cose da sapere sul voto di fiducia della manovra alla Camera

Nel giorno in cui è previsto il voto di fiducia della Camera dei deputati sulla manovra, il ministro dell'Interno Matteo Salvini si è trovato a smentire la notizia secondo la quale quota 100 per le pensioni e il reddito di cittadinanza sarebbero stati rinviati a giugno per far tornare i conti delle casse pubbliche e non far impennare lo spread, trovando l'accordo con l'Unione europea su deficit e debito. Poteva essere un'alternativa alle altre ipotesi di riduzione della platea dei beneficiari. Ma Salvini, ospite a Radio Anch'io, ha smentito il quotidiano La Stampa che riportava il piano del primo ministro Giuseppe Conte. Il rinvio a giugno della partenza per quota 100 sulle pensioni e per il reddito di cittadinanza «è stato smentito questa mattina dal premier Conte che mi ha messaggiato», ha dichiarato Salvini che rispondendo alle critiche di Confindustria sulla manovra, ha anche annunciato che domenica 9 dicembre è pronto ad aprire il ministero «ai rappresentanti delle Pmi» perché «i passati governi hanno aiutato i grandi, ma in Italia 9 aziende su 10 hanno meno di 10 dipendenti». La smentita di Palazzo Chigi è arrivata solo poi, bollando come «totalmente falso» il titolo del quotidiano torinese.

ECOTASSA E FONDO FEMMINICIDI, PRONTE MODIFICHE

Intanto non si placano le polemiche sugli emendamenti approvati e non approvati finora in commissione bilancio e già si annunciano modifiche al Senato. A partire dall'ecotassa per le auto in base alle emissioni di Co2. Tanto che il governo ha chiarito per voce dei due vicepremier che potranno esserci modifiche. Di Maio ha infatti annunciato la convocazione di un tavolo tecnico con costruttori e consumatori «per migliorare gli incentivi per l'auto elettrica, ibrida e a metano». E ha assicura che non ci sarà «nessuna nuova tassa per auto già in circolazione». Anche Salvini si dice «contrario ad ogni ipotesi di nuove tasse sull'auto». E il capogruppo della Lega in Senato, Romeo ha annunciato: «Cambieremo la norma a Palazzo Madama». Del resto Salvini ha anche dovuto aprire a cambiamenti in favore della proposta Carfagna per istituire un fondo per gli orfani dei femminicidi, che era stata bocciata dalla maggioranza. «Il Senato», ha dichiarato, «potrà migliorare una manovra già positiva».