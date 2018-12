Cosa non torna nel Rapporto mutui ipotecari 2018

In secondo luogo risalta immediatamente agli occhi dell’osservatore il fatto che la media di capitale erogato per ogni immobile ipotecato è di circa 100 mila euro. Quanto necessario per comprare una abitazione di circa 50 metri quadri se è vero che, a ottobre 2018, in Italia il prezzo medio per metro quadro richiesto per immobili in vendita è di 1.928 euro! La casa ideale per il signor Ikea o per uno solo dei sette nani (più di due non ci vanno). Questo dato va letto insieme a un altro elemento fornito dalla relazione della Agenzia delle Entrate. Quasi un quarto del capitale finanziato nel 2017, 21,8 miliardi, origina da atti in cui le unità immobiliari concesse a garanzia del credito sono ubicate nelle otto maggiori città per popolazione. Infatti, nelle grandi centri metropolitani, a fronte del 12% circa di immobili ipotecati (105.050) corrisponde una quota superiore al 23% di capitale. Una media di circa 200 mila per appartamento.