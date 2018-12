Le quotazioni di Borsa e spread del 7 dicembre 2018

La Borsa di Milano tenta il rimbalzo nella seduta del 7 dicembre dopo un giovedì nero appesantito dalla crisi internazionale causata dall'arresto del direttore finaziario di Huawei, Meng Wanzhou, e dal ritorno delle preoccupazioni sul debito sovrano italiano, mentre si attende ancora la chiusura dell'accordo con l'Europa sulla manovra. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,77%, per poi crescere a +1% nel corso della mattinata. Listini europei in positivo: Londra +1,5%, Parigi (+1,4%) e Francoforte (+0,8%).

SPREAD BTP BUND IN RIBASSO

Lo spread Btp-Bund ha aperto a 294,7 punti base, per poi scendere a quota 288 (ieri aveva chiuso a 296 e raggiunto nella giornata i 298 punti). Il titolo decennale italiano paga un rendimento al di sotto del 3,184%.

BORSA DI MILANO, BRILLANO MONCLER E UNIPOL. TIEPIDI I BANCARI

A Piazza Affari, oggetto di ricoperture da parte degli investitori, corrono Unipol (+3,7%), Campari (+3,1%) e Moncler (+2,5%). Bene anche Prysmian (+2%), Cnh Industrial (+1,9%) e Ferrari (+1,8%). Tim sale dell'1,6% dopo che ieri il cda ha rinviato a gennaio le decisioni sull'assemblea per la nomina dei revisori. Meno brillanti i bancari, dove si mettono in luce Intesa e Mediobanca. Unici segni meno ono Bper e Tenaris. Eni e Saipem non risentono del calo del petrolio e procedono in rialzo. Fuori dal Ftse Mib cede Carige (-5,2%).