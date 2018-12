I dati del terzo trimestre del Pil in Italia e Europa

INTERROTTO IL CICLO DI CRESCITA INIZIATO NEL 2015

La contrazione congiunturale del -0,1%, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, si confronta con un +0,2% registrato nello stesso periodo nell'area Euro. Si è così interrotto, sempre secondo i dati Istat, il ciclo di crescita avviatosi nel 2015. La variazione congiunturale negativa degli investimenti (-1,1%), che segue la crescita registrata nel trimestre precedente (+2,8%), è stata determinata dalla robusta contrazione della spesa per impianti, macchinari e armamenti (-2,8% dopo il +6,9% del trimestre precedente). Gli investimenti in abitazioni e in fabbricati residenziali sono aumentati (rispettivamente +0,6% e +0,3%). L'apporto positivo della domanda estera netta è stato determinato da un aumento delle esportazioni di beni e servizi (+1,1%) superiore a quello delle importazioni (+0,8%).

IL DATI DEL PIL NEI PAESI DELL'UE

Nel terzo trimestre il pil dell'eurozona è cresciuto dello 0,2%, mentre nell'Ue nel suo complesso la crescita è stata dello 0,3% secondo i dati Eurostat. Viene così confermata quella che era la stima in positivo del secondo tremestre del 2018. Andamento negativo, invece, è quello registrato dall'Italia, con -0,1%, ma anche dalla Germania con -0,2%. In negativo anche Lituania (-0,3%) e Svezia (-0,2%). A crescere di più Malta (+3,6%), Romania (+1,9%), Lettonia e Polonia (+1,7%). La Spagna ha registrato +0,6%, la Francia +0,4% e l'Olanda +0,2%.