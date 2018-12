Così Luca Marola ha creato Easyjoint

Il fatturato è di tutto rispetto: negli ultimi 11 mesi ha sfiorato i 4 milioni di euro. Ma Marola e soci hanno scelto di pensare in grande. Poche settimane fa è stato ufficializzato l'ingresso in società del fondo di investimento Lgc Capital di Toronto che con 4,8 milioni di euro ha rilevato il 47% di EasyJoint, lasciando la maggioranza in Emilia. «Il nostro interesse era mantenerne la guida e la gestione», spiega Marola a Lettera43.it. «Abbiamo ancora tanto da dire e da fare e non abbiamo avuto alcuna difficoltà ad farlo capire ai nostri nuovi partner, che hanno riconosciuto in noi un know how unico».

SE L'ITALIA È UN MERCATO STRATEGICO

A dire il vero, incuriosite dai numeri della società parmigiana, a bussare alla porta di Easijont erano stati in sette. Alla fine, però, dopo una trattativa iniziata concretamente lo scorso marzo a spuntarla è stato il fondo canadese, proiettato allo sviluppo del mercato europeo. «Sembra paradossale ma l'Italia è strategica», continua Marola, «sia per l’intenzione del ministro della Salute Giulia Grillo di rendere disponibile la cannabis terapeutica in tutte le farmacie e aprirne la produzione ai privati, sia per il movimento che si sta creando e al quale abbiamo contribuito "contagiando" anche nazioni importanti come Francia, Gran Bretagna, Slovenia, Austria e Repubblica Ceca».