Come investire in Borsa nel 2019 secondo Goldman Sachs

Il 2018 si è rivelato un anno deludente per le Borse. I listini azionari dei mercati sviluppati sono calate e hanno annullando i guadagni del 2017, mentre Wall Street è rimasto essenzialmente piatto. Eppure l'economia continua ad andare e gli utili delle imprese quotate sono cresciuti del 20% negli Usa e del 10% nel resto del mondo. Perché gli investitori hanno preferito vendere? Per il timore di diverse cose: una vera e propria guerra commerciale, l'aumento dei rendimenti, una decelerazione della Cina e l'acuirsi dei rischi geopolitici, comprese criticità locali quali la Brexit e il braccio di ferro sul bilancio tra Italia e Unione europea. Come sarà, invece, il 2019? Gli economisti di Goldman Sachs hanno stilato, come di consueto, il report di fine anno con i 10 temi da tenere sottocchio nei prossimi mesi. Già il titolo dice molto: Down but not out (al ribasso, ma nessuna fuga, ndr). Riassumiamo qui di seguito i principali.