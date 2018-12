Perché l'Italia arranca su diritti umani e sviluppo sostenibile

DOMANDA. Il Consiglio europeo aveva indicato la necessità di individuare, entro la seconda metà del 2018, le lacune per le quali l’Ue deve fare di più entro il 2030. Ora siamo a fine anno: quali sono state indicate?

RISPOSTA. Non esito a registrare una situazione estremamente negativa per l’Italia, mentre è necessario sospendere ancora per qualche settimana il giudizio sull’Ue. Il nostro Paese ha fatto poco o nulla per attuare gli impegni assunti, compresi quelli sul clima. La Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, adottata a dicembre 2017, non ha avuto alcun impatto diretto sul disegno delle politiche, comprese quelle dell’attuale governo.

Come si sono comportati gli ultimi esecutivi?

La direttiva firmata da Gentiloni a marzo del 2018, che istituisce a Palazzo Chigi la commissione per il coordinamento delle politiche per l’Agenda 2030, è ancora ignorata, nonostante la rassicurazione sulla sua imminente attuazione ricevuta dal presidente Conte durante un nostro incontro il 7 ottobre 2018.