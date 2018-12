Indici di Borsa e spread del 10 dicembre 2018

Si apre una settimana molto delicata sui listini di tutto il mondo con lo spread in lieve rialzo e Piazza Affari in ribasso (Ftse Mib -1%), come il resto delle Borse europee. Gli Usa e la Cina devono trovare un modo per sciogliere la questione dall'arresto del direttore finanziario di Huawei. Il 10 il presidente Francese Macron parlerà alla nazione dopo le violente proteste dei gilet gialli. Mentre l'11 il parlamento britannico si pronuncerà sull'accordo tra Ue e governo May per la Brexit. Mediaset in sofferenza perde il 4,2%, Fca il 3,2%, tra i bancari in negativo Mps cede il 2,7%. Londra cede lo 0,3%, Francoforte arretra dell'1% mentre Parigi lascia sul campo lo 0,6%.

LO SPREAD BTP BUND IN RIALZO A 292 PUNTI BASE

Lo spread Btp-Bund sarà uno degli osservati speciali della settimana. Venerdì 7 dicembre ha chiuso in calo a 288 punti base con un rendimento del decennale italiano del 3,12%, nella prima mattinata già in rialzo a 292 punti, rendimento al 3,15%, per poi ricalare a 288.

LE BORSE ASIATICHE IN NETTO CALO

Le Borse cinesi hanno aperto la seduta in territorio negativo, nelle incertezze relative agli sviluppi sullo scontro commerciale Usa-Cina e sulla vicenda Huawei, per poi chiudere in negativo: l'indice Composite di Shanghai perde lo 0,82%, a 2.584,58 punti, e quello di Shenzhen cede l'1,35%. a 1.332,53. Il rappresentante per il Commercio Usa Robert Lighthizer ha detto in un'intervista alla Cbs che non intende prorogare oltre il primo marzo il termine di 90 giorni della tregua dei dazi siglata al G20. In caso di fallimento dei negoziati su un accordo ad ampio raggio, quindi, scatteranno le nuove tariffe. Il surplus commerciale di novembre è salito a 44,74 miliardi di dollari, ai massimi da dicembre 2017, oltre i 38,43 miliardi di novembre 2017 e i 34 miliardi attesi dagli analisti. Netto calo per la Borsa di Tokyo nel primo giorno di contrattazioni. L'indice Nikkei cede il 2,12%, a quota 21.219,50, con una perdita di 459 punti. Sul mercato valutario lo yen si va rivalutando sul dollaro a 112,40, e sulla moneta unica a 128,50.