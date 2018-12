Farmacie italiane non piace al M5s

IL SUBEMENDAMENTO DI TRIZZINO

Come non essere d’accordo con questa ventata liberalizzatrice? Passano però pochi giorni e un tanto oscuro quanto solerte onorevole pentastellato, tal Giorgio Trizzino presenta un subemendamento alla legge di bilancio che prevede lo scioglimento delle società il cui capitale sociale non è costituito almeno per il 51% da farmacisti. Ma come? E le liberalizzazioni? I soldi pubblici appena investiti in queste “infrastrutture”? Per fortuna di F2i e Crimi, il presidente della Camera Roberto Fico, su segnalazione del Pd nella persona di Maria Elena Boschi, preoccupata non tanto dai destini della famiglia Crimi quanto dalla poca logica del provvedimento, espunge il subemendamento di Trizzino che aveva avuto parere favorevole del governo. Se del caso, se ne parlerà un’altra volta.

IL BRACCIO DI FERRO IN FINANZIARIA

E invece no. Il ministro della Sanità, Giulia Grillo, scatena le sue ire contro le «multinazionali che non pagano le tasse in Italia» promettendo che il governo reinserirà la norma fin dalla discussione della Finanziaria in Senato. Il tutto mentre le società private (quelle che rischiano soldi propri e non del cittadino) chiedono un incontro proprio al governo per spiegare la loro contrarietà a una norma evidentemente illiberale. Una protesta che vedrà sicuramente d’accordo - magari senza esporsi, dato l’imbarazzo - anche F2i, Cdp e Gruppo Crimi. Ah, un ultimo dettaglio: all’inizio parlavamo del fatto che Farmacie Italiane è controllata dal Fondo pubblico “solo” per il 61,2%. E di chi è il 37,5 restante (briciole a parte)? Ma di Vincenzo Crimi, fratello di Rocco (ex deputato e tesoriere di Forza Italia). Come è piccolo il mondo...